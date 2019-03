Killing Eve 2: Carolyn ha sempre un bell'aspetto nel nuovo video

BBC America ha rilasciato un nuovo video dell'attesissima seconda stagione di Killing Eve, show tv basato sulle novelle Villanelle di Luke Jennings, con protagonista l'ex star di Grey's Anatomy, Sandra Oh. Nel video potrete scoprire per quale motivo il personaggio di Carolyn Martens, interpretata da Fiona Shaw, ha sempre un bell'aspetto.

Killing Eve ha ottenuto due nomination ai Golden Globe come miglior serie drammatica e come miglior attrice in una serie tv drammatica per Sandra Oh. La seconda stagione si tufferà nelle conseguenze scaturite dal gesto di Eve al termine della prima stagione.





Il produttore esecutivo e sceneggiatore dello show, Emerald Fennell, ha spiegato:"Eve ha fatto qualcosa che potrebbe averla cambiata per sempre, che avrà ripercussioni su ogni relazione della sua vita".

Sandra Oh ha scherzato su come il rapporto tra Eve e Villanelle 'progredisce e si approfondisca' nella seconda stagione, che andrà in onda su TIMVision in Italia.



Jodie Comer, interprete di Villanelle, si aspetta qualcosa di molto più creativo dal suo personaggio nel nuovo ciclo di episodi.

Killing Eve racconta le vicende di Eve Polastri, funzionaria dell'Ml5 che tenta di rintracciare la sociopatica assassina Villanelle, interpretata da Jodie Comer. Il rapporto tra le due si trasforma in un'autentica ossessione dell'una verso l'altra. La serie rovescia gli stilemi del tipico spionaggio presentando queste due donne, brillanti e intelligenti che si scontrano in un epico scontro tra gatto e topo.



La sceneggiatura della serie è firmata da Phoebe Waller-Bridge.