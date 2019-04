Killing Eve 2, la nuova featurette approfondisce le conseguenze dell'accoltellamento

È grazie alla BBC America che possiamo mostrarsi oggi una nuova featurette dell'attesissima seconda stagione di Killing Eve, una delle serie crime più intriganti e solide della scorsa stagione televisiva, pronta a fare il suo grande ritorno sull'emittente americana tra appena tre giorni.

Nel filmato che trovate in calce, si analizzano le conseguenze dell'accoltellamento alla fine della prima stagione, con interviste alle due grandi protagoniste dello show, che sono Sandra Oh e Jodie Comer, che si aprono a discussioni sulla realizzazione di alcune delle scene più emozionanti e l'evoluzione dei loro personaggi nel corso della nuova stagione.



Killing Eve è basato sulle storie di Luke Jennings e segue la storia di due donne. Eve è un'agente dei servizi di sicurezza molto annoiata, che non riesce più a sentirsi soddisfatta dal suo lavoro dietro la scrivania di un ufficio, mentre Villanelle è un'elegante e talentuosa assassina aggrappata saldamente al lusso del suo violento lavoro. La serie mostra un brillante ribaltamento del thriller di stampo classico, con queste due donne ugualmente ossessionate l'una dall'altra, fieramente intelligenti e molto forti che si scontrano in un gioco maestoso tra gato e topo.



La seconda stagione di Killing Eve è attesa su BBC America a partire dal prossimo 7 aprile.