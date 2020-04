Killing Eve 3: arriva in streaming, i primi episodi subito su TIMvision

La terza stagione di Killing Eve è già disponibile su TIMvision con i primi tre episodi dello show tratto dai romanzi Codename Villanelle di Luke Jenning. Ogni nuovo episodio sarà su TIMvision ogni lunedì. La serie è scritta da Phoebe Waller-Bridge e comprende nel cast due protagoniste femminili come Sandra Oh e Jodie Comer.

Nella nuova stagione di Killing Eve, prosegue la storia di Villanelle (Jodie Comer) ed Eve Polastri (Sandra Oh), entrambe dipendenti l'una all'altra, che tentano disperatamente di vivere la loro vita cercando d'ignorarsi. Per Villanelle, l'assassina senza lavoro, Eve è morta. Per Eve - agente dell'Ml5 nascosta sotto gli occhi di tutti - Villanelle non la troverà mai. Quando tutto sembra andare per il meglio, una morte scioccante e personale le mette nuovamente in rotta di collisione. Il viaggio l'una verso l'altra costerà a entrambi amici, familiari e alleanze... e forse una parte delle loro anime.



Il cast della serie comprende anche Fiona Shaw, Darren Boyd, Owen McDonnell, Kirby Howell-Baptiste, Sean Delaney e David Haig.

Eve Polastri e Villanelle diventeranno l'una ossessionata dall'altra in una serie premiata con diversi Emmy Award e altri trofei in ambito televisivo.

Dopo il successo di Fleabag, Phoebe Waller-Bridge è stata scelta per scrivere la sceneggiatura della serie.

Qualche settimana fa è stato pubblicato il trailer della terza stagione di Killing Eve. Inoltre a gennaio Killing Eve è stata rinnovata per una quarta stagione.