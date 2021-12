Killing Eve 4, le prime immagini della stagione finale nel nuovo teaser!

Dopo che il primo teaser di Killing Eve 4 ha annunciato la data di uscita della quarta e ultima stagione della serie con Sandra Oh e Jodie Comer, il nuovissimo teaser di Killing Eve 4 mostra le prime immagini dello show.

Nel nuovo teaser diffuso oggi (che potete vedere nel tweet a fine articolo) possiamo dare una prima occhiata a cosa ci riserverà la quarta e ultima stagione di Killing Eve, composta da 8 episodi, che debutterà su BBC America il prossimo 27 febbraio (in Italia, dovrebbe tornare su TIMVision).

Lo show sembra andare nella direzione di un rapporto alla Bonnie e Clyde tra le protagoniste interpretate da Sandra Oh e Jodie Comer. Il teaser suggerisce, infatti, che le due siano alle strette, mentre la voce di Fiona Shaw (che nello show interpreta Carolyn Martens) afferma: "Pensi mai a che cosa sarebbe successo se non avessimo commesso ciò che abbiamo fatto? Le persone come noi non sono fatte per una vita felice o un lieto fine".

Una fitta sequenza di immagini ci mostra alcuni eventi della stagione conclusiva di Killing Eve, tra cui Villanelle che attacca qualcuno in un costume da clown, Eve sul palco di un teatro vuoto e Carolyn che sputa verso qualcuno o qualcosa che non vediamo.

Di recente, Jodie Comer ha parlato di Killing Eve 4 e dell'intenzione di dare una degna chiusura allo show. Nel mentre, i fan dello show non vedono l'ora di scoprire come si concluderà e stanno già proponendo le più svariate teorie nei commenti al tweet dell'account ufficiale di Killing Eve.