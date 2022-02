Killing Eve 4, il trailer ufficiale della serie con Sandra Oh e Jodie Comer

BBC America ha diffuso oggi il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Killing Eve, la serie con Sandra Oh e Jodie Comer che vedrà il debutto degli ultimi 8 episodi a partire da fine mese.

"Conosci la favola della rana e dello scorpione?" è quello che Eve (Sandra Oh) chiede a Villanelle (Jodie Comer) nel trailer che potete vedere in testa all'articolo. La favola di Esopo che ci insegna che difficilmente le persone tradiscono la loro natura e che rappresenta una perfetta metafora per le due protagoniste.

Come già anticipato dal teaser di Killing Eve 4, questa stagione conclusiva parte da una domanda: Villanelle riuscirà davvero a cambiare in meglio? Nella quarta stagione di Killing Eve, proverà a cambiare la sua vita nel tentativo di dimostrare di non essere un mostro, mentre Eve sarà impegnata in una missione vendicativa. Infine, Carolyn (Fiona Shaw) affronterà le conseguenze del delitto che ha commesso, mentre continuerà a inseguire i Dodici per individuare il mandante dell'omicidio di Kenny.

La quarta e ultima stagione di Killing Eve debutterà il 27 febbraio su BBC America e AMC+, mentre in Italia dovrebbe entrare a far parte del catalogo streaming di TimVision, insieme alle stagioni precedenti.

Nei mesi scorsi Jodie Comer ha parlato della stagione finale di Killing Eve, negando che ci fossero potenziali spin-off in discussione: "Non vogliamo mai e poi mai che quella qualità diminuisca, o che continui una storia per il gusto di andare avanti, che si tratti di avidità o qualunque sia la ragione. Trovo naturale essere arrivati ad un punto in cui possiamo concentrarci sul finale".