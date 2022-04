Killing Eve, arriva il primo spin-off! Tutto quello che sappiamo sul progetto

Killing Eve si è concluso con la quarta stagione, e mentre i fan dicono addio alle protagoniste viene annunciato che uno spin-off della serie è in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato il nuovo show sarà un prequel e si concentrerà sugli inizi dell'abile spia Carolyn Martens, interpretata da Fiona Shaw.

Killing Eve è una serie piuttosto acclamata, nominata a due Emmy, e che ha ricevuto numerosi premi, tra i quali ricordiamo una vittoria ai BAFTA come migliore attrice non protagonista per Shaw. La serie spin-off non arriva del tutto come una sorpresa per i fan. Infatti già in passato il presidente della programmazione originale di AMC Networks Dan McDermott ha accennato qualcosa sull'espansione dell'universo di Killing Eve, questione ripresa anche dalla scrittrice principale della quarta stagione dello show Laura Neal.

In verità queste discussioni avevano fatto pensare al probabile arrivo di un film, ma sembra che per quello bisognerà ancora attendere. La serie spin-off di certo la allontana, ma non esclude questa possibilità.



Voi cosa vorreste vedere in eventuali film o show spin-off di Killing Eve? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, per chi non avesse ancora visto l'ultima stagione, ecco il trailer di Killing Eve 4, con cui i fan hanno dato il loro addio a Jodie Comer e Sandra Oh... per ora.