Killing Eve, l'autore dei romanzi critica il finale della serie

Lo show, basato sui romanzi di Luke Jennings, si è concluso con la sua quarta e ultima stagione pochi giorni fa. Il finale però non è propriamente andato giù all'autore dei libri.

Dopo avervi riportato la notizia dell'annuncio della nuova serie spin-off di Killing Eve, torniamo a parlare dello spy-thriller con protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer, in particolare con le parole dell'autore della saga cartacea sul finale dello show, che ha visto Villanelle perdere la vita tra le urla di disperate di Eve, a cui sono seguiti i titoli di coda.

Jennings ha definito il finale "un inchino alle convenzioni" e "una punizione a Villanelle ed Eve per il caos sanguinoso ed erotico che hanno causato". "Una trama davvero sovversiva avrebbe osato di più, invece agli amanti dello stesso sesso nei drammi TV è consentita solo la più fugace delle relazioni prima che uno di loro venga ucciso". "Quanto più oscuro, soddisfacente e fedele allo spirito originale di Killing Eve sarebbe stato per la coppia camminare insieme verso il tramonto?"

Jennings non ha ufficialmente lavorato a Killing Eve, ma è accreditato in ogni episodio dello spettacolo come il creatore originale dei personaggi. Sta ancora scrivendo romanzi su Villanelle e ha concluso il suo pensiero con un messaggio rivolto ai fan sconvolti dal finale: “Dico questo: Villanelle vive. E sulle pagine, se non sullo schermo, tornerà".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Sandra Oh e Jodie Comer sul loro legame in Killing Eve.