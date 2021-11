Killing Eve, Jodie Comer conferma:'Possiamo concentrarci sul finale'

All'inizio dell'anno è stata confermata la scelta di porre fine a Killing Eve, la serie di BBC America con protagonista Jodie Comer. La quarta stagione sarà l'ultima e di recente è stata proprio l'attrice a confermare il momento in cui dovremo dire addio allo show creato da Phoebe Waller-Bridge, distribuita da TIMvision in Italia.

Ecco le parole di Jodie Comer sull'addio a Killing Eve:"Ho trascorso quattro anni sinora [con Villanelle], quindi sento di avere un'idea molto chiara di chi e dove si trova. I produttori hanno sempre chiarito che vogliono il mio contributo e le mie idee, niente è off limits" ha raccontato a Variety, sull'opportunità di vederla tornare in un eventuale spin-off, dichiarando di non aver 'mai preso parte a nessuna conversazione'.



"Non vogliamo mai e poi mai che quella qualità diminuisca, o che continui una storia per il gusto di andare avanti, che si tratti di avidità o qualunque sia la ragione. Trovo naturale essere arrivati ad un punto in cui possiamo concentrarci sul finale". Nel 2020 erano nate diverse polemiche perché gli sceneggiatori di Killing Eve sono tutti bianchi.



Basata sulle novelle Villanelle di Luke Jennings, esistono degli elementi di Killing Eve che effettivamente potrebbero essere elaborati in trame future. Ne aveva parlato anche ad inizio anno Dan McDermott di AMC Network:"Killing Eve è esploso nella cultura popolare e ha attirato una fanbase dedicata e impegnata sin dal suo primo episodio. Il brillante adattamento di Phoebe Waller-Bridge del materiale originale, gli indimenticabili personaggi a cui hanno dato vita Sandra Oh e Jodie Comer, e l'intero cast insieme ai nostri partner hanno prodotto qualcosa di unico nel suo genere. [...] Non vediamo l'ora di quella che sarà sicuramente un'ultima indimenticabile stagione per esplorare potenziali estensioni di questo avvincente universo".



Scoprite nel frattempo il trailer di Killing Eve 3, distribuita in Italia dallo scorso luglio.