Killing Eve rinnovata per una quarta stagione a mesi dal debutto della terza

A diversi mesi dall'arrivo della terza stagione di Killing Eve, BBC America ha confermato la sua piena fiducia nei confronti della serie thriller con Sandra Oh e Jodie Comer annunciando ufficialmente il rinnovo per la quarta stagione.

"Come potremmo non avere totale fiducia in Killing Eve? Ha vinto molti premi in tutte le premiazioni importanti ed è lo show più in crescita degli ultimi sei anni negli Stati Uniti" ha dichiarato Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment e AMC Studios, all'Hollywood Reporter. "Il motivo del successo di questa serie sta nelle donne che lo hanno portato in vita: Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell, Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw e la sua madrina e produttrice esecutive Sally Woodward Gentle. Nella terza stagione, la sceneggiatrice principale Suzanne Heathcote porta Eve, Villanelle e Carolyn in direzioni più sorprendenti, contorte ed entusiasmanti che mai. I nostri fan più accaniti non rimarranno delusi."

Le prime tre stagioni di Killing Eve hanno visto tre diverse showrunner - Phoebe Waller-Bridge (che ha creato la serie), Emerald Fennell e infine Suzanne Heathcote - e ora resta solo da capire a chi verrà affidata questa quarta stagione in arrivo nel 2021.

Nel frattempo ricordiamo che la stagione 3 vedrà il debutto di nuovi membri del cast tra cui Gemma Whelan (Game of Thrones), Harriet Walter (Succession), Danny Sapani (Harlots), Camille Cottin (Call My Agent), Steve Pemberton (The League of Gentlemen), Raj Bajaj (A Christmas Prince: The Royal Wedding), Turlough Convery (Ready Player One), Evgenia Dodina (One Week and a Day) e Pedja Bjelac (Harry Potter).

