Killing Eve: Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw nelle prime immagini ufficiali

La seconda stagione dell'acclamata serie BBC Killing Eve si mostra in nuove immagini esclusive, che ritraggono in azione le protagoniste Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw.

Come al solito, potete trovare le immagini in calce all'articolo.

La seconda stagione si immergerà fin da subito tra le conseguenze dell’accoltellamento ai danni di Villanelle avvenuto durante il finale di stagione. Il produttore esecutivo, nonché capo sceneggiatore, Emerald Fennell ha rivelato qualche spunto che anticipa ciò che vedremo nel corso delle nuove storie: “Eve ha fatto qualcosa che potrebbe averla cambiata per sempre e questo avrà delle ripercussioni in ogni relazione della sua vita”.

La Comer, dal canto suo, ha stuzzicato la curiosità degli spettatori affermando che nei nuovi episodi sarà lecito aspettarsi nuovi omicidi da parte dell’assassina sociopatica Villanelle.

Basato sulle novelle di Luke Jennings, Killing Eve della BBC America racconta la storia di due donne: Eve è una funzionaria dell’MI5 descritta come un personaggio annoiato e sveglio il cui lavoro da scrivania non soddisfa pienamente le sue fantasie di diventare una spia; Villanelle, d’altro canto, è invece una killer elegante e talentuosa che adora con tutta se stessa sia il lusso più sfrenato, sia la violenta professione che le consente di viverlo. Nella serie le due donne diventeranno ossessionate l’una dall’altra in un ciclico gioco al gatto e al topo.

Nel cast artistico dell’adattamento televisivo figurano oltre alle protagonista Sandra Oh e Jodie Comer anche Fiona Shaw (Harry Potter), David Haig (Downton Abbey), Darren Boyd e Kim Bodnia.

In Italia Killing Eve è disponibile sulla piattaforma TIMvision.