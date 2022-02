Killing Eve: Sandra Oh e Jodie Comer parlano del loro legame

Il thriller prodotto dalla BBC America è pronto a tornare con la sua quarta e ultima stagione. Dopo l'uscita del recente trailer di Killing Eve, le due star della serie, Sandra Oh (Eve) e Jodie Comer (Villanelle), si sono prese un momento per ricordare i vecchi momenti dello show.

In una nuova intervista ai microfoni di TvLine, le due protagoniste della serie britannica hanno raccontato del loro speciale rapporto e del loro legame, iniziato sul set nel 2018:

"C'è sempre stata dall'inizio spontaneità e fiducia, mi fido davvero, davvero di lei. Il che è veramente un modo adorabile di lavorare, perché ti permette di essere aperto e vulnerabile con la persona che hai di fronte, che sta facendo esattamente lo stesso", spiega la Comer.

La Oh aggiunge: "ci sorprendiamo a vicenda e spingiamo l'altra a fare meglio. Questo è proprio quello che vuoi da una grande compagna di ballo: qualcuno che ti prenda e ti giri nel modo giusto. Questo è davvero quel tipo di dinamica che abbiamo avuto". Come attrice, dice, "devi essere molto fortunata ad avere dei buoni compagni di ballo, e sento che siamo state in grado di esserlo l'un l'altra".

In conclusione, le due attrici hanno ricordato alcune delle loro scene preferite, vissute nei panni di Eve e Villanelle finora. Tra queste abbiamo: "il lento ballato nella terza stagione e la cena a base di pasticcio d'agnello, ma ce ne sono alcune fantastiche di questa stagione", anticipa la Comer. Nel frattempo, vi lasciamo alle prime immagini della quarta stagione di Killing Eve.