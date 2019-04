Killing Eve è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione!

Secondo quanto riportato da TV Line, BBC America ha rinnovato ufficialmente Killing Eve per una terza stagione. L'annuncio è arrivato appena 12 ore dopo l'esordio della seconda stagione.

La terza stagione, di cui non è ancora stata rivelata la data di uscita, vedrà un ulteriore cambio alla sceneggiatura dopo che Emerald Fennell aveva già sostituito Phoebe Waller-Bridge, autrice della prima stagione. Il nuovo arco narrativo sarà scritto da Suzanne Heatcote, che tra i crediti include anche Fear the Walking Dead.

"Adoriamo avere questo show e le brillanti Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw sui nostri network," ha commentato Sarah Barnett, presidente della sezione intrattenimento di AMC Networks. "Phoebe Waller-Bridge e Emerald Fennell hanno creato due stagioni davvero coinvolgenti. Come abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo rinnovato Killing Eve subito dopo la nuova uscita, ora con Suzanne Heatcote come sceneggiatrice, per dimostrare la nostra fiducia - adoriamo questo show proprio come i nostri fan. Killing Eve non è una serie statica; ci fa piacere dare un'opportunità a tre donne geniali che posso lasciare il proprio marchio."

La seconda stagione di Killing Eve ha debuttato sul network americano ieri, mentre in Italia arriva su Tim Vision proprio oggi 8 aprile. Come anticipato dal trailer ufficiale, i nuovi episodi si immergeranno fin da subito nelle conseguenze dell'accoltellamento avvenuto sul finale della prima stagione.