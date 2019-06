Killjoys: annunciata la data di uscita della quinta e ultima stagione

La serie tv di fantascienza Killjoys è arrivata alla sua quinta e ultima stagione. Nel teaser si annuncia che le avventure di Yalena, John D'avin finiranno questa estate, con le ultime puntate in onda a partire dal 19 luglio. Ai personaggi principali si uniranno altri nuovi volti.

Mentre il Italia sono stati distribuiti da Netflix soltanto gli episodi delle prime due stagioni, oltreoceano è già stata annunciata la data di uscita della quinta e ultima stagione della serie tv di fantascienza Killjoys, disponibile sul canale Space a partire dal prossimo 19 luglio.

Come si può vedere dal teaser in questo capitolo conclusivo i protagonisti cercheranno nuovamente di evitare "la fine della galassia... per l'ultima volta."

Nelle puntate conclusive oltre al trio di protagonisti principali, Yalena, interpretata da Hannah John-Kamen, John Jaqobis da Aaroon Ashmore e D'avin Jaqobis dall'attore Luke Macfarlane, si uniranno anche i personaggi di Delle Seyah, Pree, Fantasia, Khlyen, Torino e infine Zeph.

Non si sa quando sarà possibile vedere le ultime tre stagioni di Killjoys in Italia, ma nel frattempo questa estate possiamo consolarci con l'attesissima terza stagione di Stranger things, disponibile su Netflix a partire dal 4 luglio (trovate il poster finale di Stranger Things 3 su Everyeye.it).