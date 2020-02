Kim Bodnia sarà Vesemir nella seconda stagione di The Witcher

The Witcher ha trovato il suo Vesemir (e no, non è Mark Hamill): l'attore danese Kim Bodnia interpreterà "il più vecchio ed esperto degli strighi di Kaer Morhen" nella seconda stagione dello show di Netflix.

Sapevamo da tempo che la seconda stagione di The Witcher avrebbe introdotto il personaggio di Vesemir nello show di Netflix, e anche se ormai avevamo tutti la mente settata su Mark Hamill come suo possibile interprete (anche la showrunner sembrava entusiasta all'idea di Hamill nel ruolo), poco fa è arrivato l'annuncio con il nome dell'attore che darà il volto allo strigo.

Sarà infatti Kim Bodnia, attore di origini danesi noto anche per la sua partecipazione a progetti quali Pusher - L'inizio e Killing Eve, a interpretare "il più anziano e ricco di esperienza degli strighi, un affascinante reliquia della Golden Age, e una figura paterna per Geralt. In qualità di uno dei pochi sopravvisuti al Massacro di Kaer Morhen, la carneficina che ha quasi sterminato i Witcher, è estremamente protettivo nei confronti degli strighi rimasti, che vede come una comunità a rischio in cerca di gloria nella lotta contro dei mostri".

"Sono così entusiasta di accogliere Kim Bodnia nel cast di The Witcher" ha dichiarato Lauren Hissrich in un comunicato ufficiale "Ho ammirato il suo grande talento in show come Killing Eve e The Bridge, e non vedo l'ora che porti la sua forza, la sua tenacia e il suo calore anche al personaggio di Vesemir, che sarà un elemento fondamentale della prossima stagione".

E voi, cosa ne pensate? Ce lo vedete Bodnia nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.

La seconda stagione di The Witcher è attualmente in produzione.