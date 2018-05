Kim Cattrall di Sex and the City sarà la nonna di Cappuccetto Rosso in Tell Me a Story!

La straordinaria interprete della disinibita Samantha di Sex and The City, Kim Cattrall, sveste i panni dell'indomabile Newyorkese che abbiamo tutti imparato ad amare, per entrare in un mondo diverso, quello del nuovo drama di CBS All Access, Tell Me a Story.

La storia è scritta da Kevin Williamson (The Vampire Diaries) e Tell Me a Story, che è stata ordinata lo scorso novembre, introdurrà dei colpi di scena piuttosto oscuri nelle favole che noi tutti conosciamo.

Sarà ambientata nella New York dei nostri giorni e, nella prima stagione, si mescoleranno insieme elementi da I Tre porcellini, da Hansel e Gretel, e da Cappuccetto Rosso.

Il personaggio della Cattrall sarà quello di un'insolita versione della famosa nonnina: quando il figlio della donna torna a casa a vivere con lei, si porta dietro una problematica figlia adolescente, e la donna dovrà proteggere sia lei che il figlio, da una sinistra minaccia.

Del serial farà parte anche Billy Magnussen (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story), un seducente insegnante che, a molti, sembra una versione moderna del Lupo Cattivo della favola, ma chissà...

Curiosi?