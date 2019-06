Kim Dickens di Fear of the Walking Dead nel cast della serie antologica Briarpatch

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attrice Kim Dickens si sarebbe unita al cast di Briarpitch, la nuova serie antologica prodotta e distribuita da USA Netowrk con protagonista la già confermata Rosario Dawson.

La Dickens interpreterà il capo della polizia Eve Raytek, dal carattere esplosivo e autoritario, "una donna che per anni si è dovuta dimenare all'interno di un mondo e un settore composto per la quasi totalità da soli uomini. La Raytek sa bene come svolgere il proprio lavoro alla perfezione". Così viene descritto il personaggio.

Basata sul romanzo di Thomas Ross, Briarpatch è una serie antologica che nel primo ciclo di episodi seguirà le vicende di Allegra 'Pick' Dill (Rosario Dawson), un'investigatrice di Washington che tornerà nella sua città natale in Texas, dopo la morte di sua sorella, detective della squadra omicidi rimasta uccisa in un'esplosione. La ricerca dell'assassino da parte di Allegra la riporterà all'interno di un passato che pensava di essersi messa ormai alle spalle.

"Lo show celebra quel sottogenere riportato in auge dalle storie di Thomas Ross nel suo romanzo, quel misto pieno di stile tra crime e pulp fiction, con il suo senso per il divertimento e il pericolo aggiornato per la nuova generazione di appassionati", ha commentato USA Network. Rosario Dawson anche è co-produttrice di Briarpatch insieme a Universal Cable Productions e Paramount Television. Le riprese si svolgeranno ad Albaquerque, nel New Mexico.

La Dickens è nota per la sua partecipazione a Fear of the Walking Dead, serie spin-off di The Walkind Dead sempre in onda su AMC e giunta alla sua quinta stagione; ha anche recitato nel film Netflix The Highwaymen, con Kevin Costner e Woody Harrelson, in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e in L'amore bugiardo - Gone Girl. Sul piccolo schermo ha anche partecipato a nove episodi di House of Cards.