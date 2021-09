Kim Kardashian diventa Batman: l'irriverente meme spopola sul web dopo il Met Gala

Quella del Met Gala è da sempre una serata al di fuori degli schemi e l'edizione 2021 non è di certo stata da meno. Il tema dell'evento organizzato da Anna Wintour al Metropolitan Museum di New York per quest'anno è stato: "In America: A Lexicon of Fashion" e Kim Kardashian ha pensato bene di strafare presentandosi con un abito total black.

E quando parliamo di total, dobbiamo sottolineare che si tratta di un abito che copre di nero la ricca influencer dalla testa ai piedi, senza lasciare intravedere nemmeno gli occhi. Naturalmente, come spesso succede in questi casi, il web ha ironizzato molto su questo particolare outfit e un meme addirittura associa Kim Kardashian a Batman.

BossLogic, il noto artista grafico, ha infatti condiviso sui social un'immagine in cui l'imprenditrice digitale viene paragonata a Terry McGinnis, il protagonista della serie animata Batman Beyond, ambientata in un futuro prossimo in cui Bruce Wayne è ormai troppo anziano per ricoprire l'iconico ruolo del vigilante mascherato.

Non solo di moda, il Met Gala ha fatto discutere anche per la scelta di Nicki Minaj. La famosa cantante ha deciso di non presenziare all'evento per non sottoporsi al vaccino obbligatorio imposto dagli organizzatori, sostenendo di non essere un No Vax ma, di volersi informare nel migliore dei modi prima di compiere una scelta tanto importante.

A proposito di Batman, uno dei look più apprezzati del Met Gala è stato quello di Zoe Kravitz che vestirà i panni di Catwoman nel prossimo The Batman di Matt Reeves.