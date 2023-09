Kim Kardashian è di nuovo sulla bocca di tutti grazie ad American Horror Story: Delicate

American Horror Story è indubbiamente una delle serie televisive più longeve degli ultimi dieci anni. Ormai giunta infatti alla sua dodicesima stagione infatti, sembra che lo show non smetta mai di rinnovarsi per assicurare agli appassionati ore ed ore di puro intrattenimento.

Quest'anno però, con il rilascio ufficiale di American Horror Story: Delicate, si temeva il peggio. Non solo perché è la prima volta che lo spettacolo si avvale di materiale originale da cui partire, ossia il romanzo originale di Danielle Valentine, ma anche perché ha segnato il debutto come attrice di Kim Kardashian.

Un po' come fu per Lady Gaga ai tempi della quinta stagione quindi, sembrava che le cose potessero prendere una piega decisamente spiacevole per gli appassionati di questo show, ma a quanto sembra è bastato il primo episodio per dissolvere ogni incertezza.

Sembra infatti che la performance della Kardashian abbia sorpreso tutti, che si sono riuniti sul web per commentare positivamente le capacità della star.

Alcuni hanno riferito: "Interpretazione potenzialmente interessante. Non vincerò un Emmy ma sicuramente è stata brava", altri invece non usano mezzi termini: "Questo primo episodio è stato sorprendente, la Kardashian è stata bravissima".

Voi che cosa ne pensate?