Kim Kardashian come She-Hulk? I fan impazziscono per il look natalizio della star

Nelle scorse ore i social media sono stati in fermento per Kim Kardashian, o per meglio dire per il nuovo look natalizio che la superstar americana ha svelato sulla propria pagina di Twitter.

Come potete vedere tra i commenti arrivati sul social sotto la fotografia che trovate in calce all'articolo, infatti, il nuovo outfit dell'icona della famiglia Kardashian ha dato il là a diversi paragoni con Hulk, il supereroe del Marvel Cinematic Universe interpretato da Mark Ruffalo. Tra le migliaia di commenti non mancano ovviamente quelli relativi a She-Hulk, cugina di Bruce Banner e prossimo ingresso nel franchise grazie ad una serie tv per Disney+ attualmente in fase di produzione.

Del resto la Kardashian è da anni impegnata in campo legale e nella lotta per i diritti degli afroamericani, il ruolo di Jennifer Walters - ufficialmente affidato a Tatiana Maslany dopo settimane di conferme e smentite - le starebbe a pennello; di sicuro il costume già ce l'ha!

Secondo quanto rivelato da Kevin Feige nei giorni scorsi, comunque, vi ricordiamo che She-Hulk sarà una legal comedy composto da un numero imprecisato di episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno. Inoltre, sempre stando alle parole del boss dei Marvel Studios, in ogni puntata potrebbero apparire nuovi e inaspettati personaggi, oltre ai già confermati Hulk e Abominio.