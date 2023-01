Kim Kardashian compra la collana di Diana: venduta all'asta per 186mila euro

Dopo le chiacchieratissime dichiarazioni di Harry in Spare, la famiglia reale inglese torna a far parlare di sé per la vendita di un importante gioiello appartenuto a Lady Diana che battuto all'asta, è stato acquistato da Kim Kardashian per una cifra di poco superiore a 160 mila sterline (circa 186 mila euro).

"Questo è un gioiello audace per dimensioni, colore e stile, che non può non fare una dichiarazione forte; che si tratti di fede, di moda o addirittura di entrambi. Siamo lieti che abbia trovato una nuova prospettiva di vita nelle mani di un altro nome famoso in tutto il mondo": queste le parole di Kristian Spofforth, responsabile della sezione Gioielleria di Sotheby's Londra, casa d'asta in cui per l'appunto il costoso monile è stato venduto.

La croce di ametista, nota come l'Attallah Cross, non appartiene al Tesoro della Corona nè tantomeno alla famiglia Spencer. Si tratta di un gioiello di proprietà dell'ex amministratore delegato del gruppo Asprey & Garrard, Naim Attallah. L'ambito prezioso è stato però prestato solo per una sera alla Principessa Diana, diventando un vero e proprio emblema di stile.

L'Attallah Cross è stata indossata con un look dal gusto gotico da Lady D, nel corso di una cena di gala avvenuta nel 1987, volta a sostenere un'associazione benefica. Si tratta di una delle scelte stilistiche più significative della Principessa, che all'epoca aveva da poco compiuto 26 anni.

Vi ricordiamo che in The Crown 5 la Principessa Diana è stata interpretata da Elizabeth Debicki, la giovane attrice australiana che ha mostrato al pubblico di tutto il mondo uno dei momenti più turbolenti della vita della Spencer.