Kim Kardashian, il monologo al Saturday Night Live fa scatenare il web!

"Lo so, sono sorpresa anch'io di vedermi qua": così ha rotto il ghiaccio Kim Kardashian, aprendo Saturday Night Live con il suo monologo nella puntata andata in onda il 9 ottobre. Da Kanye West a O.J. Simpson, passando per le celebri sorelle, nel suo monologo Kardashian non risparmia nessuno!

La star, che ha recentemente fatto discutere il web per l'abito indossato al Met Gala, ha iniziato il suo monologo affermando di essere "molto di più della foto che le sorelle hanno mostrato al loro chirurgo plastico come riferimento", per poi passare al padre, l'avvocato Robert Kardashian, noto per essere stato il difensore di O.J. Simpson in uno dei più celebri casi di cronaca nera negli Stati Uniti: "So che è strano ricordare chi è la prima persona nera che conosci, ma O.J. lascia il segno. O molti segni. O nessuno, ancora non lo so".

Un breve riferimento a Kanye West è arrivato a fine monologo: sebbene la Kardashian abbia chiesto il divorzio dal rapper a febbraio 2021, ha avuto belle parole per il padre dei suoi 4 figli: "Ho sposato il miglior rapper di tutti i tempi" ha affermato Kim, "un talentuoso genio che mi ha dato 4 incredibili figli. Ma quando ho chiesto il divorzio, si è ridotto tutto a una cosa sola: la sua personalità". I due sembrano essere ancora legati e lo dimostrano alcune frasi che Kanye ha dedicato a Kim nel suo ultimo album Donda.

Non è mancata, infine, una frecciatina a Corey Gamble, il compagno della madre Kris Jenner: "L'unica cosa di cui vado orgogliosa è che nessuno mi ha mai chiamata cacciatrice di dote. Onestamente non so come si fa a diventarlo. Ho dovuto chiedere al fidanzato di mia mamma, Corey".

Ovviamente, su Twitter sono stati numerosissimi i commenti in diretta riguardo al monologo autoironico di Kim. Nel tweet in calce all'articolo potete vedere il video integrale del monologo di Kim Kardashian al Saturday Night Live.