Kim Kardashian e Pete Davidson paparazzati insieme: sono ufficialmente una coppia?

Kim Kardashian dopo il burrascoso divorzio da Kanye West sembra finalmente trovato di nuovo la serenità. La ricca ereditiera è stata infatti vista in pubblico al fianco di Pete Davidson, l'attore membro del cast dello storico show televisivo Saturday Night Live.

Il comico 28 enne ha da poco concluso la sua relazione con Phoebe Dynevor, salita alla ribalta negli ultimi mesi per il suo ruolo da protagonista in Bridgerton, la serie Netflix creata da Shonda Rhimes. Pete Davidson tra l'altro, proprio come l'ex marito di Kim Karsdashian ha un passato piuttosto complesso fatto di abusi di droga e un disturbo borderline della personalità. Ora le cose sembrano andare notevolmente meglio dopo i trattamenti a cui si è sottoposto.

I due potrebbero essersi conosciuti nel corso dell'ospitata della Kardashian al Saturday Night Live dello scorso ottobre. Qui la ricca imprenditrice digitale aveva conquistato tutti con un ironico monologo e un outfit totalmente rosa.

Page Six, la celebre rivista scandalistica, sembra essere ormai certa dell'ufficialità della relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson. Sulle loro pagine si legge: "Abbiamo appreso che si stanno frequentando ufficialmente". Su Instagram tra l'altro, sono numerose le loro foto di coppia. L'attore inoltre, ha condiviso anche una foto in cui è presente al fianco di Kim, anche sua madre e il suo compagno Corey Gamble.