Kim Kardashian protagonista della nuova serie di Ryan Murphy!

Kim Kardashian è di nuovo sulla bocca di tutti grazie ad American Horror Story: Delicate, ma la sua carriera nel mondo della serialità non accenna a terminare: la donna, infatti, continuerà la collaborazione con Ryan Murphy grazie a un nuovo progetto.

Di cosa si tratta? Le informazioni sono poche, ma sappiamo che sarà un procedurale per adulti di fascia alta, sexy e patinato; inoltre, coincide con la prima serie TV di Murphy dopo il suo accordo con Disney.

In particolare, Kardashian interpreterà l'avvocato divorzista più famoso di Los Angeles e proprietario di uno studio legale al femminile, mentre il casting preliminare si sta svolgendo in questi giorni. A sceneggiare il dramma è Jon Robin Baitz, ricordato per West Wing - Tutti gli uomini del presidente, Alias, The Slap e Stonewall.

Riguardo le tempistiche, invece, la serie prevede di iniziare la produzione alla fine del 2024, in vista della premiere nel 2025; successivamente debutterà su Hulu, piattaforma che, peraltro, offre The Kardashian (reality televisivo riguardante la vita personale e professionale della famiglia in questione).

Incredibile a dirsi, il tema della serie non potrebbe essere più azzeccato: Kim Kardashian vorrebbe fare l'avvocato "a tempo pieno"! Era il dicembre del 2021 quando festeggiò l'esame superato, dichiarando che suo padre sarebbe stato orgoglioso e scioccato nel realizzare che fosse questa la sua strada. Le auguriamo il meglio!

Tornando alla sfera prettamente seriale, invece, una domanda sorge spontanea: cosa dicono le recensioni di Kim Kardashian in AHS 12? La prima parte della stagione ha debuttato su Disney+ Italia il 29 novembre 2023.