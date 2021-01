Kim Kardashian raggiunge i 200 mln di follower su Instagram: ecco come celebra l'evento

Kim Kardashian è uno dei personaggi pubblici più seguiti dei social network. La figlia dell'avvocato di O.J. Simpson ha infatti superato la quota di 200 milioni di seguaci su Instagram. Prima di lei in pochi avevano raggiunto questo traguardo, tra questi possiamo citare il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

Per celebrare questo traguardo la bella socialite ha pubblicato un suo scatto con una vertiginosa scollatura che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare oltre 4 milioni di like. Intanto, se la carriera da influencer prosegue a gonfie vele, lo stesso non si può dire della sua relazione con Kanye West.

I due che a lungo avrebbero tentato di mantenere in piedi il rapporto per il bene dei loro 4 figli, starebbero per dirsi definitivamente addio. Sembra ormai imminente il divorzio. Secondo le riviste scandalistiche, Kim ne avrebbe abbastanza del precario stato di salute di Kanye, affetto da un complesso disturbo bipolare.

Per mettere definitivamente un punto a questa relazione, Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi di Hollywood che ha curato, tra gli altri, quello di Angelina Jolie da Brad Pitt e di Maria Shriver da Arnold Schwarzenegger. Molto conosciuta nell'ambiente giudiziario, il suo personaggio ha ispirato quello interpretato da Laura Dern in Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach.

Intanto, vi ricordiamo che da qualche mese Al passo con I Kardashian è aarrivato su Netflix.