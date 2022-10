Kim Kardashian, sesso davanti al camino con Pete Davidson: 'Per onorare mia nonna'

La relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson ufficializzata nei mesi scorsi sembrava ormai giunta al capolinea, ma questa non impedisce comunque all'influencer di parlare del suo rapporto con la star del Saturday Night Live, rivelandone anche alcuni dei particolari più spinti.

In particolare la 41enne ex moglie di Kanye West ha detto a MJ, a sua madre Kris Jenner e alla sorella Khloé Kardashian di aver fatto sesso con Pete Davidson di fronte ad un camino in un hotel di Los Angeles per rendere omaggio proprio a sua nonna.

Parlando proprio con l'anziana signora ha detto: "Sai cosa c'è di così folle. Pete ed io stavamo al Beverly Hills Hotel lo scorso fine settimana, ed eravamo seduti davanti al camino, parlando per ore, ed ero tipo, 'Mia nonna mi ha detto che vivi davvero quando fai sesso di fronte del camino,' e così abbiamo fatto sesso davanti al camino in tuo onore".

Kim ha aggiunto: "So che è davvero inquietante". In risposta alla storia provocatoria, MJ ha esclamato: "Non nell'atrio!?". Kim ha poi insistito: "Non nell'atrio! Ma quanto è inquietante pensare a tua nonna prima di fare sesso?" a cui l'88enne ha ribattuto: "Lo so, ma una volta ero più giovane. Ero più giovane una volta".