Kineticvibe annuncia due convention a Milano: fan meeting con gli attori di molte serie tv

Kineticvibe, la società di eventi che ha portato grandi band della cultura musicale K-pop nel nostro paese, ha organizzato due eventi imperdibili per gli appassionati di serie tv e mondo web. A Milano sarà possibile infatti partecipare a delle giornate dedicate all’incontro con i propri idoli, protagonisti di diversi show famosi.

"In questo modo Kineticvibe si propone di dare la possibilità ad ogni fan di incontrare gli attori e i personaggi che preferisce e "toccare con mano" le proprie passioni.

La prima convention, The Italian Institute, si terrà a Milano Fiori il 13-14-15 Luglio 2018 presso il Centro Congressi NH. In quell'occasione sarà possibile incontrare i protagonisti di Shadowhunters. Gli attori intratterranno sessioni di incontri, firme di autografi e foto con i fan. Tra i protagonisti della convention ci saranno: Katherine Mcnamara, Matthew Daddario e Dominic Sherwood, che hanno interpretato rispettivamente i ruoli di Clary Fray, Alec Lightwood e Jace Herondale. Shadowhunters è una serie Netflix alla terza stagione di messa in onda.

La seconda convention che Kineticvibe ha organizzato per quest’anno si chiama Fandom Vibes e si terrà sempre a Milano Fiori l’8 e il 9 dicembre 2018. Gli ospiti presenti saranno: Kaya Scodelario (Pirati dei Caraibi, Skins); Luke Pasqualino (Skins e I tre Moschettieri); Iwan Rehon di Game of Thrones; Adelaide Kane di Teen Wolf, Reign e Once Upon a Time; Nathaniel Buzolic di The Originals e The Vampire Diaries.

Tra gli ospiti invitati non ancora confermati ci saranno star come Tom Felton, il Malfoy di Harry Potter; Joe Keery di Stranger Things; Giacomo Giannotti di Grey’s Anatomy e Ursula Corbero de La Casa di Carta, serie evento Netflix."