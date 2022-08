King Kong, Disney Plus a lavoro su una serie tv live-action! Sarà sviluppata da James Wan

In attesa di saperne di più sull'attesissimo Godzilla vs Kong 2, a sorpresa la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha annunciato una nuova serie tv live action dedicata a King Kong, ora in sviluppo con James Wan in veste di produttore esecutivo.

Come riporta Variety, la serie sarà fortemente basata sul film originale del 1933 diretto da Merian C. Cooper e i romanzi moderni di Joe DeVito, racconterà le origini del classico mostro cinematografico e i misteri della sua casa, Skull Island, ed è attualmente in fase di sviluppo per Disney+. Naturalmente, il progetto non sarà in alcun modo collegato con la famosa saga del MonsterVerse, franchise sviluppato dalla Legendary per Warner Bros. e che, come saprete, ha conferito a King Kong un ruolo principale.

Stephany Folsom (Paper Girls) scriverà la serie e ne sarà anche co-produttore esecutivo, insieme al già citato James Wan, padre del The Conjuring Universe, Michael Clear e Rob Hackett, tutti attraverso il banner della casa di produzione Atomic Monster, con Danny Festa come produttore esecutivo attraverso il banner di World Builder Entertainment. Lo show sarà una produzione Disney Branded Television.

Pubblicato da RKO Radio Pictures nel 1933, l'originale King Kong è stato diretto e prodotto da Merian C. Cooper insieme a Ernest B. Schoedsack. Il film è stato scritto da James Creelman e Ruth Rose da un concept ideato da Cooper ed Edgar Wallace. Da allora, il personaggio di King Kong è stato reimmaginato sullo schermo in numerose occasioni: per conoscerle nel dettaglio, date un'occhiata alla nostra lista di tutti i film dedicati a King Kong.

Che cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti!