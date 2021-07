King of Spies, confermato il nuovo progetto Netflix firmato da Mark Millar

Il prossimo lavoro di Mark Millar, King of Spies, è un progetto che lega l'autore a Netflix. Millar realizzerà in primis una graphic novel che presumibilmente diventerà una serie tv in seguito. Non è ancora stato annunciato l'artista che si occuperà delle illustrazioni del lavoro di Millar e probabilmente arriveranno presto aggiornamenti.

Tra i prossimi progetti che riguardano il fumettista, Starlight di Mark Millar diventerà film. Invece King of Spies è descritta in questo modo:"In King of Spies, il più grande agente segreto della Gran Bretagna affronta il suo maggior nemico mortale: la sua stessa mortalità. Diagnosticatogli un tumore al cervello e con soli sei mesi di vita, il pensionato Sir Roland King, osserva il mondo salvarsi così tante volte e sente di poterci lasciare in un tale pasticcio. C'è avidità e corruzione a tutti i livelli, despoti intoccabili a cui è stato proibito avvicinarsi e un sistema in cui semplicemente non crede più. Usa il tuo tempo rimanente per fare la differenza con una particolare serie di abilità e allo stesso tempo riparare i danni che ha combinato nella sua vita privata. L'uomo più pericoloso del mondo è diventato un ladro e sa dove sono sepolti tutti i corpi. Ora è il momento d'inseguire i veri MOSTRI... ".



Insieme all'annuncio della serie sono state svelate due opere d'arte legate al progetto, la prima creata da Ozgur Yildirim e la seconda da Mark Chiarello.

"Abbiamo lavorato su questo per un paio d'anni in casa e ne siamo tutti entusiasti" ha dichiarato Millar.

