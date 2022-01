King of the Hill: annunciato il revival della serie animata anni '90

Come riportato dall'Hollywood Reporter, è entrato in sviluppo il progetto di una serie revival di King of the Hill, fortunata sit-com animata andata in onda su Fox Animation dal 1997 al 2010, per un totale di tredici stagioni. Creata da Mike Judge e Greg Daniels, al centro del revival ci sarà sempre il duo, che è al lavoro anche su altri progetti.

Judge e Daniels, infatti, hanno fondato la loro casa di produzione specializzata nel settore dell'animazione e oltre al revival di King of the Hill sono al lavoro su un'altra dozzina di progetti; tra questi anche Bad Crimes, sviluppata dal duo per Netflix, e Praise Petey con Anne Murphy, creata per Freeform.

La serie classica di King of the Hill si concentrava sulla vita degli Hill, una famiglia borghese che vive nell'immaginaria città di Arlen, in Texas. Le abitudini e i modi di fare del Texas sono stati mantenuti sempre con un approccio piuttosto realistico, cercando sempre di trasmettere dell'umorismo negli aspetti banali e convenzionali della vita quotidiana. I nuovi episodi dovrebbero essere incentrati sempre su Hank Hill e la sua famiglia, quindici anni dopo la conclusione della serie originale.

"Siamo molto emozionati all'idea di provare toni e stili diversi e provare a espandere l'arte dell'animazione. Viviamo nell'epoca d'oro dei contenuti e questo vale anche per l'animazione. Questa è una delle cose di cui abbiamo parlato quando abbiamo fondato la nuova compagnia: spingere l'animazione verso generi differenti. C'è solo uno show in cui potrei essere il co-creatore, per il resto mi occuperò di fare da mentore per altre persone e formare una squadra che possa avere uno studio alle spalle", ha commentato Mike Judge.

