King of the Hill, è morto l'attore della serie cult Johnny Hardwick

Johnny Harwick, doppiatore ricordato principalmente per aver prestato la voce a Dale Gribble in King of the Hill, è purtroppo venuto a mancare all'età di 64 anni. Martedì 8 agosto 2023 le forze dell'ordine locali hanno visitato la sua casa, in Texas, per poi trovarlo morto sulla scena. Al momento, altri dettagli rimangono ignoti.

Classe '59, John Michael Hardwick è stato un doppiatore, comico, sceneggiatore e produttore americano, mentre tra le serie TV in cui ha partecipato ricordiamo non soltanto King of the Hill, ma anche An Evening aat the Improv, Ace of Cakes e Boomer vs Zoomer, a cui si aggiunge un documentario sul suo show più celebre. Inoltre, non va dimenticato il suo popopolarissimo canale YouTube personale.

Quanto a King of the Hill, si tratta di una sitcom animata statunitense, creata da Mike Dudge e Greg Daniel. Incentrata sulla famiglia borghese degli Hill, è composta da ben 13 stagioni, per un totale di 186 episodi. La cancellazione è avvenuta nel 2009 da parte di Fox, così da sostituire la serie con The Cleveland Show (spin-off de I Griggin).

Dale Alvin Gribble, invece, era uno dei migliori amici di Hank e nutriva una grande passione per armi da fuoco e cospirazioni di ogni genere. Proprietario di un'impresa di disinfestazione, ha sempre prestato poca importanza alla moglie Nancy, al punto di ignorare tutte le volte che quest'ultima l'ha tradito. A contribuire all'iconicità del personaggio ha contribuito senza dubbio il cappello per nascondere la calvizie e il numero spropositato di sigarette.

Era il gennaio 2022 quando fu annunciato il revival di King of the Hill.