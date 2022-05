King Rex, Henry Winkler sarà il cattivo nella serie diretta dal figlio Max

La star di Happy Days, Henry Winkler, dopo il rinnovato successo ottenuto con la serie Barry, è pronto per tornare sullo schermo in un ruolo per lui insolito. Secondo quanto riporta Deadline, Winkler reciterà nella miniserie King Rex per HBO. Ma le sorprese non sono finite, visto che l'attore sarà probabilmente il villain.

King Rex racconterà la storia di un gangster di nome Rex Cauble, e mostrerà come il suo impero è stato distrutto da un giudice, dall'IRS e dall'FBI. Winkler interpreterà proprio Cauble, un personaggio che sembra uscito dal film Casinò di Martin Scorsese.



Per Winkler si tratta di un ruolo insolito rispetto a quelli a cui ha sempre abituato il suo pubblico. Il figlio Max Winkler dirigerà il pilot e probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui Winkler sr. ha accettato di partecipare a questo novo progetto televisivo.

Da quando ha iniziato la propria carriera dietro la macchina da presa nel 2006, Max Winkler ha ha partecipato alla lavorazione di show quali New Girl, Jungleland e American Horror Story.

Henry Winkler ha vinto il premio Emmy per la sua performance in Barry.



La serie HBO non ha una data d'uscita ufficiale in questo momento. La trama è ispirata ad una storia vera: Rex Cauble è morto nel 2003 e venne indagato per aver gestito quello che si pensava fosse il più grande contrabbando di marijuana del Texas. Cauble si dichiarò non colpevole delle accuse venendo comunque condannato e dichiarandosi innocente fino alla morte. Celebre milionario, Rex Cauble era noto per i suoi sfarzosi affari.



Prossimamente Henry Winkler sarà star di Chanshi, una nuova co-produzione USA/Israele.