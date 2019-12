Ecco a voi King Shark, nuovo personaggio della serie animata Harley Quinn

Nell'episodio di venerdì della serie animata DC Universe Harley Quinn fa il suo debutto un nuovo personaggio, King Shark, doppiato da Ron Funches. Il network ha pubblicato sul suo canale YouTube un breve promo per far conoscere la new entry al pubblico, che già ne aveva sentito parlare nei trailer precedenti.

Negli episodi precedenti Harley Quinn (Kaley Cuoco), messasi in proprio, ha iniziato a mettere su la su squadra di villain, arruolando personaggi del calibro di Clayface (Alan Tudyk) e il dottor Psycho (Tony Hale). King Shark è pronto a unirsi alla banda, e il breve filmato, della durata di una trentina di secondi, mostra il nuovo personaggio in alcune sequenze d'azione, intervallate dai commenti del suo doppiatore.

"È un grande personaggio" racconta Ron Funches, "ma non in senso etico: è metà uomo e metà squalo. È molto intelligente, ma anche molto assetato di sangue" è il suo biglietto da visita.

Nel promo Funches descrive in breve il senso della serie animata. "Harley Quinn è fatta dai fan del fumetto per i fan del fumetto, e per tutti quelli che amano uno humor adulto."

Nella sala di registrazione di Harley Quinn sembra sia in atto una lotta tra Kaley Cuoco e Lake Bell (Poison Ivy) per quale personaggio avrà più parolacce da pronunciare nella serie.

Per uno dei protagonisti della serie, in ogni caso, potrebbe esserci un plot twist romantico.