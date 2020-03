Kingdom 2: nel finale di stagione svelati alcuni misteri legati all'infezione

Quando si tratta di zombie le serie tv e i film non si sono mai risparmiati, trattando l'argomento in modi diversi. Uno dei più interessanti è sicuramente il modo in cui se ne occupa la serie tv Netflix, Kingdom, non solo per la sua impostazione storica prettamente coreana. In mezzo a tutto il massacro zombie, un medico coreano fa una scoperta.

La dottoressa Seo Bi scopre che quest'infezione è causata dai vermi che vivono all'interno di qualcosa noto come il Fiore della Resurrezione.

Usando tale conoscenza, Seo Bi apprende che gli infetti hanno paura del fuoco e l'acqua ucciderà completamente i vermi, liberando quindi l'ospite. Una volta che il principe Chang è stato messo al corrente ha in programma un confronto finale con le orde con un finale sanguinoso proprio per il finale della seconda stagione.



Nell'ultimo tentativo per salvare la Corea dall'infezione di massa, Chang e i suoi uomini si lanciano in una missione suicida. In seguito alla missione, pare che l'orda sia stata distrutta e ora a Chang basta eliminare il bambino illegittimo della regina Cho.

Uno scandalo reale che avrà una conclusione inaspettata. Per scoprirlo non perdete il finale della seconda stagione di Kingdom, disponibile su Netflix.

Su Everyeye trovate la recensione dei primi episodi di Kingdom 2, serie zombie coreana molto apprezzata dagli utenti di Netflix.

Online trovate anche il full trailer della prima stagione di Kingdom. Nel cast anche Bad Doo-na, star di Cloud Atlas, Sense8 e The Host.