Kingdom Hearts in arrivo su Disney+? Nuovi indizi sulla serie TV tratta dal videogioco

Qualcosa bolle in pentola. Dopo le voci non confermate emerse nei giorni scorsi sull'arrivo di una serie TV di Kingdom Hearts su Disney+, una possibilità che sembrava tutt'altro che vicina a realizzarsi, ecco arrivare in rete nuove informazioni da parte di alcuni insider.

In seguito al rilancio della notizia da parte di We Got This Covered (fonte notoriamente inaffidabile), infatti, l'insider Jeremy Conrad (MCU Cosmic), di solito in prima linea per smentire i rumor falsi diffusi dal sito, ha pubblicato sul suo profilo twitter una GIF di Kingdom Hearts accompagnata da una conferma: "Sì, è vero".

Ad alimentare il mistero intorno alla questione ci ha pensato nelle scorse ore anche Daniel Ricthman, altro scooper solitamente informato sul dietro le quinte di Hollywood, il quale ha condiviso un'immagine della saga videoludica targata Square Enix insieme ad un semplice punto di domanda.

Se è ancora troppo presto per dare per scontato lo sviluppo della serie, che di certo si affermerebbe tra i titoli più attesi del servizio streaming della Casa di Topolino, questi nuovi indizi potrebbero quanto meno aver svelato l'intenzione di Disney di portare finalmente Kingdom Hearts sul piccolo schermo.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie di Kingdom Hearts? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie sulla piattaforma, qui potete trovare tutti i titoli in arrivo a giugno su Disney+.