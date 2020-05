Kingdom Hearts potrebbe diventare una serie per Disney+? La folle teoria

Chi ha giocato la saga di Kingdom Hearts sa bene quanto la narrazione e la trama ne siano parti importantissime: la storia di Sora, Riku e Kairi è stata capace di appassionare una generazione capace di attendere fedelmente il terzo capitolo principale per ben quattordici anni.

Merito di una storia complessa come poche e di personaggi carismatici, nonché ovviamente dell'intreccio delle loro vicende con quelle di personaggi Disney come Paperino, Pippo e Topolino con cui è impossibile non empatizzare.

Il tipo di storia e i tempi dilatati con cui è stata narrata, dunque, si presta perfettamente alla serializzazione: ne abbiamo già avuto un esempio negli anni scorsi con varie serie di manga ispirate al popolare videogioco.

Perché allora non puntare più in alto? Secondo alcune voci, infatti, Disney potrebbe seriamente pensare ad una serie di Kingdom Hearts da piazzare su Disney+. Si tratta, ad oggi, di semplici chiacchiere: dalla produzione non è arrivato alcun indizio in tal senso, ma vista l'attitudine di Disney a spremere al massimo ogni proprio franchise non ci stupiremmo davanti al concretizzarsi di un'idea del genere.

Cosa ne pensate, vi piacerebbe una serie tratta da Kingdom Hearts? Preferireste vederla riprendere gli avvenimenti dei vari capitoli del gioco o approfondirli creando una sorta di universo espanso? Nel frattempo Disney+ ha toccato quota 54,5 milioni di iscritti; vediamo anche quali sono i migliori film originali da guardare su Disney+.