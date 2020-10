Kingdom Hearts serie TV: che fine ha fatto? Lo show Disney+ si farà?

Una delle notizie più sconvolgenti della primavera del 2020 è stata il famoso rumor che avrebbe voluto prossima alla produzione una serie TV di Kingdom Hearts su Disney+. Dopo una serie di conferme e smentite, da diverso tempo ormai non si è saputo più nulla della possibile serie adattamento dei videogiochi di Square Enix.

La domanda che molti ora si pongono quindi è: esiste davvero la serie adattamento di Kingdom Hearts? E, nel caso affermativo, quando potremmo riuscire a vederla sui nostri schermi? Oggi proveremo a rispondere a queste domande, cercando di fare ordine alla serie di notizie di cui siamo a disposizione.

Partiamo dall'inizio, da quando le prime voci di corridoio hanno iniziato a diffondersi, nel corso del mese di maggio del 2020. In quel momento, avevano cominciato a diffondersi le prima notizia su un possibile adattamento televisivo di Kingdom Hearts, e alcune conferme sparse erano giunte da voci più o meno autorevoli, come per esempio quella di Jeremy Conrad o Daniel Ritchman.

Dopo le smentite che sono durate anni della volontà di far uscire un lungometraggio dedicato alla saga, sembrava quindi finalmente arrivato il momento per un adattamento con un nuovo media per la fortunata serie videoludica ambientata nei vari mondi Disney. Infatti, si era diffuso un rumor piuttosto insistente che aveva rivelato le intenzioni di Disney di ordinare il pilot di un episodio di Kingdom Hearts, creato da Square Enix in Unreal Engine. Il Tweet che aveva annunciato la notizia (che potete trovare in calce alla notizia) era stato postato da Emre Kaya, un noto insider di cinema e serie Tv, e che recitava:

"Una serie di #KingdomHearts è attualmente in lavorazione per Disney+. I piani originari volevano la Disney direttamente al lavoro sul progetto ma non ha raggiunto i risultati sperati, quindi ha chiesto a Square Enix di creare un pilot usando l'Unreal Engine. Con ogni probabilità la serie non sarà in live-action, ma animata in CGI. In questo momento si stanno occupando dei casting."

La notizia avrebbe potuto presentarsi come conferma di quanto emerso da un rumor riguardante i piani di Square Enix di pubblicare diversi titoli con il nuovo Unreal Engine 5. Che tra essi non ci fossero solamente giochi, ma anche serie, come quella di Kingdom Hearts?

Purtroppo, da quel momento le voci si sono spente, e non abbiamo saputo più nulla. Non sappiamo se i numerosi rallentamenti delle produzioni a causa della pandemia globale di COVID-19 abbiano fatto subire slittamenti (o addirittura, una dolorosa cancellazione) anche a questo nuovo show, e il fatto che siano passati mesi dai rumor senza aver avuto notizie ufficiali, sembra farci temere il peggio. Una cosa certa, tuttavia, è che sicuramente almeno per un certo periodo di tempo Disney aveva pensato all'uscita di una serie di Kingdom Hearts: quando i rumor sono molti, ed escono tutti nello stesso periodo, scollegati tra loro, è possibile vi fosse un fondo di verità. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.

E mentre attendiamo novità in merito, qui potrete trovare alcune nostre considerazioni su una possibile uscita e la fattibilità di una serie su Kingdom Hearts per Disney+.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una serie TV su Kingdom Hearts? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!