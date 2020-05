Kingdom Hearts: Skyler Shuler conferma i rumor, sarà una serie animata?

Si torna a parlare della serie dedicata a Kingdom Hearts su Disney+: questa volta tocca a Skyler Shuler dire la sua sulle voci riguardo il videogioco creato da Square Enix in collaborazione con la Disney.

L'editor di "The DisInsider", giornale dedicato al mondo degli show e delle serie TV della Casa di Topolino, ha twittato il messaggio che potete leggere in calce alla notizia, in cui parla di quello che potrebbe essere uno dei prodotti di punta del servizio streaming di Disney: "Mi hanno taggato nel post di Jeremy, che confermo, ecco quello che ho scoperto io, Kingdom Hearts sarà una serie Disney, non un film, sarà in animazione CG, i doppiatori della Disney riprenderanno i loro ruoli, per esempio Jim Cummings, Bill Farmer e Tony Anselmo. Questo è tutto quello che so".

In un messaggio successivo conferma che la Square Enix è coinvolta nel progetto, anche se per ora non sappiamo in quale ambito, in particolare se nella produzione sarà presente anche Tetsuya Nomura, maggior responsabile della serie di videogiochi incentrata su Sora e sui personaggi della Disney. Non resta che aspettare per avere l'ufficialità della teoria su Kingdom Hearts nel catalogo di Disney+, siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più a riguardo.