Kingdom su Netflix: quando esce la Stagione 3 della serie zombie coreana?

Anche se in Italia è passata un po' in sordina (probabilmente complice l'assenza di doppiaggio in Italiano), Kingdom è una delle serie più interessanti nel catalogo di Netflix e, dopo due ottime stagioni, molti dei fan sono affamati di nuovi episodi, ma quando potrebbero debuttare sulla piattaforma di streaming?

In effetti, una terza stagione sembra una formalità per questo drama in costume che si svolge in una Corea che si ritrova a dover affrontare una epidemia di zombie, il tutto mentre sullo sfondo si svolgono lotte di potere e intrighi. Nel finale della seconda stagione infatti, viene introdotta una nuova minaccia, che nelle intenzioni degli autori dovrebbe essere centrale nel nuovo arco narrativo dello show e sono stati posti nuovi interrogativi sulla vera natura dell'origine della malattia che trasforma gli uomini in zombie. A questo, possiamo sommare l'ottimo riscontro di critica e pubblico ricevuti in tutto il mondo. Per fare un esempio, le due stagioni sono giudicate su Rotten Tomatoes con un punteggio di 96% e 100%.



In attesa del rinnovo ufficiale da parte di Netflix, proviamo dunque a ipotizzare l'uscita della terza stagione. Kingdom ha debuttato nel gennaio del 2019 con i primi sei episodi ed è tornata circa un anno dopo, nel marzo 2020, con la seconda stagione. Mantenendo questi ritmi produttivi, anche la nuova stagione dovrebbe essere pronta per la prima parte del 2021 ma, considerando i vari ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus, è probabile che anche Kingdom slitterà di qualche mese.



In ogni caso, il nostro consiglio è di dare un'opportunità a questa serie e di recuperarla. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Kingdom 2. Se invece vi piace il tema dell'umanità sconvolta da un virus, vi segnaliamo 5 serie tv che raccontano un'epidemia.