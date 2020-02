Kingdom: il nuovo teaser svela la data di uscita della seconda stagione

Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale della seconda stagione di Kingdom, la serie sudcoreana con protagonisti Ju Ji-Hoon e Bae Doona (Cloud Atlas, Sense 8) i cui nuovi episodi debutteranno a breve nel catalogo del servizio streaming.

Insieme al filmato, che potete visionare nel player in alto, è stato infatti rivelato che la seconda stagione dello show debutterà su Netflix il prossimo 13 marzo. In calce alla notizia vi riportiamo anche il nuovo suggestivo poster ufficiale di Kingdom.

Seconda serie sudcoreana prodotta da Netflix dopo Love Alarm, Kingdom è ambientata durante il periodo Joseon, che nella storia della Corea indica i cinque secoli che vanno dal 1392 al 1897, anni durante i quali il paese fu governato dall'omonima dinastia. Lo show presenta anche un forte elemento fantasy: un re defunto risorge infatti dalla tomba e una misteriosa epidemia di zombie si diffonde in tutto il suo regno. Nel tentativo disperato di salvare il proprio popolo, un giovane principe sarà costretto ad affrontare una missione.

Nel cast figurano anche Ryu Seung-Ryong, Kim Sangho, Heo Joon-Ho e Jeon Seok-Ho. Scritto da Kim Eun-hee e diretto da Kim Seong-hun, regista noto soprattuto per aver diretto di The Tunnel (2016), A Hard Day (2014) e How the Lack of Love Affects Two Men (2006), lo show è basata su una webserie intitolata Lands of the Gods.

Per saperne di più, vi lasciamo al trailer della prima stagione di Kingdom.