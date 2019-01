Kingdom: nuovo trailer per la serie coreana horror prodotta da Netflix

Pochi minuti fa Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale per Kingdom, terrificante serie coreana in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand dal prossimo 25 gennaio.

Come al solito, potete trovare il trailer in calce all'articolo.

Kingdom è la seconda serie sudcoreana prodotta da Netflix dopo Love Alarm, ma la prima ad approdare in streaming. In essa si racconta una vicenda ambientata durante il periodo Joseon, che nella storia della Corea indica i cinque secoli che vanno dal 1392 al 1897, anni durante i quali il paese fu governato dall'omonima dinastia. In questa ambientazione verrà inserito l’elemento fantasy: un re defunto infatti risorgerà dalla tomba e una misteriosa epidemia di zombie si diffonderà in tutto il suo regno. Nel tentativo di capire cosa sta succedendo e salvare il proprio popolo, un giovane principe sarà costretto ad affrontare una missione pericolosissima.

Kingdom è scritta da Kim Eun-hee e diretta da Kim Seong-hun, noto ai più esperti per le regie di The Tunnel (2016), A Hard Day (2014) e How the Lack of Love Affects Two Men (2006). La prima stagione dello show sarà composta da sei episodi della durata di un’ora circa ciascuno mentre le riprese della seconda stagione, già confermata, partiranno nel corso di febbraio 2019. Il budget per ogni episodio di Kingdom si aggirerebbe intorno agli 1.78 milioni di dollari.

Nel cast troviamo Ju Ji-hoon, Bae Doona (Sympathy For Mr. Vengeance, The Host, Cloud Atlas) e Ryu Seung-ryong (Miracle in Cell No. 7).