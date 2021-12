Kingpin sarà il 'nuovo' Thanos del Marvel Cinematic Universe? Risponde Vincent D'Onofrio

Al momento il futuro di Kingpin sembrerebbe legato ad Echo, spin-off di Hawkeye dedicato a Maya Lopez e attualmente in programmazione, ma se il temibile Wilson Fisk diventasse il 'nuovo' Thanos del Marvel Cinematic Universe?

Di certo avrete afferrato il paragone: Thanos, comparso nella scena post-credit del primo film degli Avengers, per le prime tre Fasi del MCU ha ricoperto il ruolo di 'super-villain' all'interno della grande narrazione in eterno sviluppo della saga, mettendo lo zampino qua e là prima di ritagliarsi un ruolo centrale in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ora che il MCU si sta reinventando grazie alla Fase 4, Kingpin assumerà un ruolo sempre più significativo nel corso dei film e delle serie tv in uscita nelle prossime Fasi?

"Non avevo mai pensato a Fisk in questi termini prima. Immagino che dipenda dalla Marvel, da Kevin e dagli sceneggiatori", ha detto la star di Daredevil e Hawkeye al Toronto Sun quando gli è stato chiesto se il suo personaggio diventerà il prossimo 'grande cattivo' del MCU. "Penso che Kingpin sia sicuramente capace di ricoprire quel ruolo. La sua forza è sempre stata quella di essere il tizio che sta dietro a tutto, che agisce nell'ombra. Nella mia mente, è come se fosse sempre stato il grande cattivo che muove i fili". E non credo che abbiamo iniziato seriamente ad esplorare quanto sia interessante Fisk. Ecco perché ho scelto di tornare e perché spero che continueremo a vedere questo personaggio in futuro. Lo desidero davvero".

Naturalmente come saprete Loki ha anche introdotto Kang il Conquistatore, o per lo meno una sua Variante, col personaggio che tornerà in Ant-Man & The Wasp: Quantumania per assumere il ruolo di 'super-villain' che fu di Thanos. Ma dalla Fase 4 il MCU pare si stia muovendo grossomodo su più fronti contemporaneamente, quello fantascientifico (Eternals, The Marvels, Loki, Spider-Man), quello 'terrestre' (Hawkeye, Black Widow, Falcon & The Winter Soldier, She-Hulk, Black Panther 2) e quello occulto (Moon Knight, Blade, Werewolf by Night, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) dunque non sarebbe assurdo 'mettere in conto' più super-cattivi per le varie saghe che si stanno sviluppando. E Kingpin certamente potrebbe tornare molto utile in tal senso.

A tal proposito, ecco che cosa ha detto Vincent D Onofrio sul ritorno di Kingpin in Echo.