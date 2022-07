Kingpin sarà il principale villain della Fase 5? Il futuro del MCU sembra già scritto

Vincent D'Onofrio è entusiasta del ritorno di Daredevil e con lui, tutti i fan del Marvel Cinematic Universe ormai convinti che il suo Wilson Fisk sarà il principale villain di questa attesissima Fase 5.

L'imminente arrivo dei Thunderbolts in un film a loro dedicato dopo l'uscita di Captain America: New World Order, lascia intendere che Kingpin sia ormai all'apice della sua parabola criminale e che dunque, potrebbe essere il cattivo più influente di questo nuovo corso dei Marvel Studios.

Guardando ai fumetti, Fisk è stato per circa cinque anni sindaco di New York City, ruolo questo, ottenuto grazie all'influenza di alcuni benefattori che hanno gestito la sua campagna elettorale dalle retrovie. Quegli stessi benefattori, hanno quasi permesso al principale antagonista di Daredevil di lanciare la sua corsa presidenziale, sebbene gli eroi di New York non fossero sicuramente d'accordo

Kingpin tra l'altro, può contare proprio sui Thunderbolts per la sua protezione, il gruppo supercriminale che lo ha aiutato a combattere tutti i vigilanti mascherati della città. Tra i miliardari che finanziano le mosse politiche di Fisk pronti a costruire un nuovo ordine mondiale e il recente coinvolgimento del personaggio con i Thunderbolts, il Marvel Cinematic Universe sembra ormai più che pronto a realizzare un adattamento degli ultimi fumetti dedicati a Kingpin.

