Kit Harington, 10 segreti che non sapevate sulla star di Game of Thrones

E' senza dubbio una delle star più conosciute di Game of Thrones: parliamo dell'interprete di Jon Snow, Kit Harington che è recentemente diventato padre. La serie della HBO ha dato inizio alla sua carriera dietro alla telecamera, poiché l'attore prima di entrare nel cast di GOT aveva lavorato a teatro. Ecco 10 cose che forse non sapete su di lui.

E' un aristocratico Inglese

Kit è un nobile per discendenza, cosa che non apprezza particolarmente. Pensa, infatti, che in America ci sia una certa ossessione per i titoli nobiliari, che secondo lui invece non sono così importanti. L'interprete di Jon Snow è discendente del Re Carlo II d'Inghilterra da parte della nonna paterna, Lavender Cecilia Denny, mentre il nonno paterno era dodicesimo baronetto di Harington.

Ha scoperto il suo vero nome a 11 anni

Questa è una cosa che succede soprattutto ai bambini che vengono chiamati con un soprannome sin da piccoli. L'attore ha dichiarato, infatti, che ha pensato che il suo nome fosse solo Kit fino al giorno in cui, a 11 anni, se l'è visto corretto con la penna rossa su un test a scuola. Ha raccontato che ai tempi le insegnanti lo guardarono come se fosse matto dopo aver letto che l'alunno aveva scritto "Kit Harington" sul foglio, aggiungendo "No, sei Christopher Harington, mi spiace."

Un suo antenato ha inventato una cosa davvero utile

Come abbiamo già detto, i suoi antenati erano nobili, ma nobili di un certo tipo: Sir John Harington, infatti, non è altri che l'inventore dello sciacquone!

I problemi di salute mentale

Kit Harington ha dichiarato di aver sofferto di problemi di salute mentale ai tempi e dopo Game of Thrones. L'attore ha ammesso che probabilmente questo era legato alla natura dello show e ai ritmi che teneva da anni. Proprio per questo subito dopo la fine dell'ultima stagione della serie della HBO ha deciso di prendersi un anno di pausa.

Ha svelato il finale di GOT alla moglie

Come sappiamo Harington è sposato con l'ex collega Rose Leslie, conosciuta proprio sul set di GOT nel periodo in cui entrambi ci hanno lavorato. L'attore, in vista del finale, avrebbe spoilerato alla moglie come si sarebbe concluso lo show, rovinandole la sorpresa. In tutta risposta lei non gli ha parlato per ben 3 giorni. Ed è anche poco.

Non ha social

Una scelta, quella di Kit, che in molti nel mondo dello spettacolo hanno abbracciato. L'interprete di Jon Snow ha infatti dichiarato di non voler avere social per due motivi: il primo riguarda l'impegno che questi mezzi richiedono, con aggiornamenti giornalieri e una certa cura dell'immagine, il secondo riguarda i commenti che si ricevono sul web. L'attore preferisce, infatti, non leggere cosa si dice di lui su internet.

Ha deciso di iniziare a recitare grazie a Whishaw

Kit non è sempre stato sicuro di voler fare l'attore. E' in verità un amore che è arrivato relativamente tardi, a 17 anni. Nel 2004, infatti, Harington si è ritrovato a guardare una replica di Amleto a teatro che lo ha rapito. A catturare la sua attenzione è stata in particolare l'interpretazione di Ben Whishaw, il cui talento lo ha colpito talmente tanto da fargli desiderare di essere al suo posto. E, quindi, l'anno seguente, a 18 anni, si è recato a Londra per studiare recitazione. Grazie Ben!

Se non fosse stato Jon Snow avrebbe voluto interpretare Tyrion nella serie

Questa è una domanda classica: se non fosse stato Jon Snow, chi avrebbe voluto interpretare Kit Harington nella serie? L'attore ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto in tal caso vestire i panni di Tyrion Lannister, perché ha una storyline molto interessante. Sarebbe stato, però, intrigato anche dai personaggi di Alfie Allen e Theon Greyjoy, il quale ha un carattere molto forte.

La sua fobia

Harington ha dichiarato di essere claustrofobico, una fobia che può essere davvero problematica quando fai un lavoro come quello dell'attore.

Non è bravo a giocare ai videogames

Kit ha raccontato alla stampa statunitense di non essere un gran giocatore di videogames. "Non sono bravo a giocare a queste cose. - ha ammesso - Ho giocato spesso a Doom ma ero terrorizzato dal gioco."