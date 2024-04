Kit Harington dice addio agli eroi alla Jon Snow? 'Preferisco i cattivi ora'

Dopo la cancellazione del sequel di Jon Snow, l'attore Kit Harington ha rivelato che nel futuro della sua carriera cercherà di non interpretare più personaggi eroici per concentrarsi sui cattivi, o comunque buoni più tridimensionali e meno classici.

Questo cambio di rotta si potrà vedere già a partire dal prossimo film Blood for Dust, che secondo l'attore include esattamente il tipo di ruolo che stava cercando dopo Game of Thrones: "Sembra proprio che sia quello che stavo cercando da un po' di tempo a questa parte", ha detto Kit Harington ad Entertainment Weekly per una nuova intervista promozionale. “Se guardo i ruoli che ho interpretato da quando ho detto addio a Jon Snow, un vero e proprio eroe classico, si può notare che ho cercato di evitare parti come quella. Non sono così interessato ai ruoli eroici e, se lo sono, devono essere piuttosto antieroici...".

L'attore ha aggiunto: "Gli eroi sono dannatamente difficili da interpretare e da rendere interessanti. È più affascinante come attore, credo, entrare in empatia con qualcuno profondamente colpevole o cattivo, cercare di capire perché sta facendo queste cose. Interpretare un ragazzo che fa tutte le cose giuste è una cosa più difficile. E penso che le persone che lo fanno con successo, che interpretano ruoli classicamente eroici, siano attori di grande talento. Ma al momento trovo più interessante cercare di interpretare persone incasinate”.

Ricordiamo che Kit Harington ha ancora almeno un buono da interpretare ovvero il supereroe Black Knight nel Marvel Cinematic Universe, che secondo le indiscrezioni dovrebbe far parte del team dei Midnight Sons.

