Kit Harington, come ha ottenuto la parte di Jon Snow in Game of Thrones?

La popolarità di uno show come Game of Thrones non si arresta, nemmeno dopo quasi due anni dalla sua conclusione, con la trasmissione del sesto e ultimo episodio della sua ottava stagione. Vi siete mai chiesti come abbia fatto questo o quel membro del cast a ottenere una parte in GOT? Oggi vedremo insieme la storia di Kit Harington.

Abbiamo già trattato del perché Jon Snow abbia avuto un finale così triste in Game of Thrones, ma vogliamo parlarvi del suo attore interprete, e di un curioso avvenimento che ha influito il suo diventare il famoso personaggio della serie scritta da David Benioff e Dan Weiss.

Questione di attitudini

Kit Harington, il volto del giovane Jon in GOT, ha raccontato in un'intervista a W Magazine di essere riuscito a ottenere la parte dell'ex Lord Comandante dei Guardiani della Notte… grazie a un occhio nero.

Harington ha quindi raccontato del giorno dell'audizione per il cast de Il Trono di Spade:

"Sono entrato in un McDonald’s con una ragazza con la quale uscivo ai tempi. Era pieno, così abbiamo condiviso il tavolo con un altra coppia. Il maschio ha iniziato a essere molto scortese con la ragazza che stava con me, chiamandola con dei nomignoli… A un certo punto, l'ha definita 'brutto maiale' o qualcosa di peggio. Quindi l'ho invitato a uscire fuori con me per picchiarlo".

Tuttavia, l'uomo era più piazzato fisicamente di Harington:

"E sono stato malmenato".

Al provino si è dunque presentato con il volto di chi fosse reduce da una rissa, e a dire dell'attore ciò gli ha permesso di ottenere il ruolo. Per questo motivo, Harington ha ringraziato nel corso dell'intervista l'uomo, vero "fautore" a suo dire del successo del provino.

