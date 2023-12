Kit Harington compie 37 anni: 'Ho scoperto che mio nonno era una spia'

Insomma, a volte si scoprono dei segreti di famiglia che in pochi possono pensare. In occasione dei 37 anni del celebre interprete di Jon Snow, Kit Harington, non possiamo fare altro che raccontare di quanto l'attore scoprì di essere nipote di una delle spie che potrebbe aver ispirato 007.

La scoperta è avvenuta durante un programma televisivo inglese, My Grandparents' War, nel quale l'attore ha raccontato l'esperienza di suo nonno durante la seconda guerra mondiale rivelando come l'uomo sarebbe potuto essere uno degli agenti che avrebbe ispirato la figura di James Bond. Questo è solo uno dei 10 segreti di Kit Harington e sulla vita dell'attore diventato una star internazionale dopo il successo raggiunto da Il Trono di Spade.

Parlando del passato di suo nonno nel mondo dello spionaggio ha dichiarato di esser rimasto molto affascinato nello scoprire che suo nonno era responsabile di una delle più grandi operazioni di spionaggio della storia del '900. L'attore ha svelato, inoltre, che John sarebbe stato collega del creatore di 007 Ian Fleming quando fu reclutato nel 1941 nell'intelligence e inviato in Giamaica. Addirittura la moglie di John, era una decifratrice di codici nazisti e fu fondamentale nello scoprire alcuni messaggi cifrati circolati durante la guerra.

Kit Harington tornerà in tv nel 2024 con una nuova serie HBO ma non tornando nel ruolo di Jon Snow. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!