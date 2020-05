Kit Harington, la confessione di Jon Snow: non ha mai visto il finale di Game of Thrones

È già passato un anno dal famigerato finale dell'ottava stagione di Game of Thrones, quella conclusione che tanto ha fatto parlare di sé, e che ha persino dato vita a petizioni online che ne proponevano un remake. Eppure, c'è anche chi vi ha preso letteralmente parte e non l'ha ancora visto, come Kit Harington.

A quanto pare, Kit Harington potrebbe essere più indietro persino di Gianni Morandi e la moglie nella visione di Game of Thrones.

L'interprete di Jon Snow ha infatti rivelato, durante un Q&A, di non aver ancora visto il finale della serie di cui è protagonista.

Tuttavia, l'attore ha un'opinione molto precisa al riguardo, e in particolare sul destino del suo personaggio: "Quando le persone mi dicono 'Avrei voluto vederti sul trono assieme a Dany', io non sono d'accordo, perché il posto di Jon è sempre stato nel Nord. Lui non è mai stato felice al Sud. È come Ned Stark. Jon appartiene a Nord della Barriera".

Harington continua poi la sua analisi del personaggio di Jon, ammettendo di poterne parlare per ore, come dopotutto ci si aspetterebbe da qualcuno che per otto anni ne ha indossato i panni quasi quotidianamente.

Voi cosa ne pensate? Concordate con Kit Harington su Jon e il suo epilogo nel finale di Game of Thrones? E chi avreste voluto vedere sul trono? Fateci sapere nei commenti.