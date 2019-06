Kit Harington di Game of Thrones fa una donazione alla raccolta fondi nata in suo onore

Kit Harington ha donato circa 7.800 sterline alla Royal Mencap Society, un'associazione benefica che aiuta le persone disabili con difficoltà di apprendimento, un progetto che l'attore sostiene da alcuni anni.

L'interprete di Jon Snow ha così commentato il suo gesto: "A tutti quelli che hanno creato questa pagina per me e coloro di voi che hanno contribuito e lasciato messaggi, vi prego di accettare il mio profondo e sentito ringraziamento. Quest'iniziativa mi ha sollevato di morale, facendomi commuovere, è stato bellissimo ricevere questo regalo così generoso da parte vostra. Mencap è davvero un'organizzazione meravigliosa e il denaro che avete donato andrà a una causa incredibile."

La raccolta fondi prevedeva il raggiungimento di 50000 sterline, ed è cominciata il mese scorso dopo la notizia che Kit Harington era finito in riabilitazione, a causa dei suoi problemi con l'alcol.

Nella descrizione di questa iniziativa di beneficenza si legge: "Kit Harington ha dato tanto ai fan di Game of Thrones negli ultimi dieci anni, interpretando il Re del Nord, Jon Snow. La sua performance è stata perfettamente azzeccata e noi abbiamo amato ogni secondo sullo schermo che abbiamo trascorso insieme a lui. Questa raccolta fondi nasce per mostrare a Kit che gli siamo incredibilmente grati per l'enorme quantità di amore e talento che ha messo nell'interpretare Jon Snow".

Con queste motivazioni era dunque nata l'idea di contribuire alla crescita di un progetto sostenuto negli ultimi anni dall'attore, con l'obiettivo di aiutare le persone con disabilità.

Da oggi potete vedere Kit Harington al cinema nel ruolo di protagonista del film La mia vita con John F. Donovan, la nuova pellicola diretta da Xavier Dolan.