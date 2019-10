Kit Harington di Game of Thrones: 'È dura interpretare qualcuno migliore di te'

Il personaggio di Jon Snow, interpretato per otto stagioni dall'attore Kit Harington, è uno dei più iconici e amato dai fan della serie fantasy di HBO. Ma immedesimarsi in lui non è stato facile, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Harington durante l'Ace Comic Con Midwest.

La serie è ormai terminata da diversi mesi, ma continua a essere motivo di dibattito sia per le dichiarazioni rilasciate dai suoi ex protagonisti, come quelle affettuose di Gwendoline Christie su Brienne, sia per le opinioni critiche come quelle del regista Neil Marshall su Game of Thrones.

Ma Harington, che recentemente ha anche svelato la sua scena preferita con Emila Clarke, non ha nascosto di aver stabilito un legame particolare con il proprio alter ego televisivo e di come interpretarlo non sia stata una cosa del tutto semplice.

Ecco le dichiarazioni dell'attore intervenuto durante la manifestazione:

"Una delle difficoltà nell'interpretare Jon è che sai sempre che stai per vestire i panni di qualcuno che è una persona migliore di te. È buono in quello che fa. È leale, coraggioso, onesto e sincero fino alla fine, quindi recitare vicino a un personaggio del genere per dieci anni della tua vita è qualcosa che risulta intimidatorio. Interpreti qualcuno che rappresenta l'essenza del bene e del coraggio, per questo motivo spero che qualcosa di lui sopravviva adesso in me. Solo adesso mi rendo conto di come io l'abbia amato come persona e mi è piaciuto molto interpretarlo. Quando incontro i fan per strada penso a quanto sia stato un buon personaggio Jon, uno dei pochi personaggi buoni all'interno dello show. Per alcuni dei miei amici, come Jack Gleeson, interprete di Joffrey, e Alfie risulta più difficile perché il pubblico ha un rapporto diverso con i loro personaggi".

Per tutti gli appassionati della serie tratta dai romanzi dello scrittore George R. R. Martin, vi ricordiamo che sono presenti alcuni rumor a proposito di un prequel di Game of Thrones sui Targaryen, mentre sono già iniziati i lavori per la serie spin-off Bloodmoon ambientata migliaia di anni prima degli eventi della serie regolare e ambientata durante la prima celebre Lunga Notte.