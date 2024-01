Kit Harington racconta i problemi post-Game of Thrones: 'Ho forgiato una nuova vita'

Kit Harrington si è aperto a proposito della propria condizione seguita alla fine delle riprese di Game of Thrones, spiegando quanto sia stato complicato a livello mentale ricominciare quella che ha definito come una vera e propria nuova esistenza dopo la fine dell’apprezzatissima serie tv tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin.

Dopo aver raccontato di come Pedro Pascal ottenne il suo ruolo in Game of Thrones, torniamo a parlare dello show televisivo targato HBO per riportare le parole di Kit Harrington, interprete di Jon Snow, a proposito della propria condizione psicologica una volta terminato il lavoro sulla serie.

Intervistato in un episodio del podcast Hidden 20%, l’attore ha parlato del suo periodo in un centro per la riabilitazione: “Ho capito che la mia vita dipendesse dalla mia riabilitazione. Per fortuna era il posto giusto al momento giusto. Da lì ho forgiato una nuova vita”.

Kit Harrington aveva infatti dovuto affrontare un momento in cui l’ansia per il futuro e l’alcolismo avevano preso il sopravvento, scoprendosi improvvisamente fragile proprio nel momento in cui la propria carriera sarebbe potuta esplodere definitivamente a seguito dell'enorme successo riscosso dall'opera e dal suo personaggio.

L’attore è effettivamente riuscito a costruirsi una nuova vita dopo aver concluso Game of Thrones grazie alle relazioni familiari e alla nascita dei due figli avuti con la collega Rose Leslie. Il suo impegno lavorativo è diminuito sensibilmente dopo l’adattamento dei romanzi dello scrittore del New Jersey e sembra sempre meno probabile il ventilato ritorno nella parte del personaggio di Martin nello spin-off a lui dedicato che è stato per molto tempo al centro di indiscrezioni più o meno fondate.

Augurando tutto il meglio a Kit Harrington, ennesimo esempio di come, a volte, la vita non segua un tracciato del tutto razionale e scontato, vi lasciamo ad un’analisi dei piani originali per il finale di Game of Thrones.